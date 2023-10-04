Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Giriş: 04.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:07
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği H.İ.K'nın kullandığı motosikleti durdurdu.
Şüphelin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı motosikletinde şase numaralarının silindiği tespit edildi.