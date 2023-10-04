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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:07 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:07
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği H.İ.K'nın kullandığı motosikleti durdurdu.

        Şüphelin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı motosikletinde şase numaralarının silindiği tespit edildi.

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