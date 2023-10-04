Tekirdağ'da 80 bin makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da 80 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheliler F.A. ve T.A'nın evlerinde yapılan aramada 80 bin makaron, 81 kilogram kıyılmış tütün, 2 makaron doldurma makinesi, 2 kompresör, bir tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.