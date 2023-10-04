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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 10:50
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmaları kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde durumundan şüphelendikleri A.S, S.B, S.A, D.T. ve F.T'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında 76 gram eroin, 25 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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