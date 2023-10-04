Tekirdağ'da, "Hera'nın Şehri"nde kazı çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ'daki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Karaevli Mahallesi'ndeki kazılarda farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan "Hera'nın Şehri"nde Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine, Hera'nın Şehri Antik Kenti'nde 2000 yılında başlayan kazı çalışmalarının sağlık ve kült merkezlerinde devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin medeniyetlerin beşiği olduğunu vurgulayan Atik, büyük bir medeniyete sahip Traklar'ın kökenlerinin halen araştırıldığını kaydetti.

Kentin turizme kazandırılması için ören yeri projelerinin olduğunu anlatan Atik, "Kazı alanından çıkarmış olduğumuz buluntuları halkımızla ve dünyayla paylaşacağız. Dijital anlatımları olan tanıtım binasında gelen ziyaretçilere Traklar'ın hayatı, yaşamları ve kazı alanından çıkartılanlar anlatılacak."diye konuştu.

Atik, kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edeceğini de belirtti.

-Hera'nın Şehri Antik Kenti hakkında

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'a 10 kilometre uzaklıktaki antik yerleşimde Milattan Önce (MÖ) 2000'den Milattan Sonra (MS) 1200'lü yılların sonuna kadar iskan edildiği kazı çalışmalarındaki bulgulardan elde edildi.

Bugüne kadarki kazılarda taş el baltaları, el yapımı pişmiş toprak kaplar bulundu.

Höyük şeklindeki yerleşimin akropolünde sürdürülen kazı çalışmalarında da MÖ 6'ncı yüzyıldan, MS 1'inci yüzyıla kadar kültür katlarının gün ışığına çıkması sağlandı.

MÖ 8'inci yüzyılda Samos (Sisam) Adası'ndan çok sayıda kolonistin şehre yerleştiği biliniyor.

Yerleşimde ele geçen sapan taşları MÖ 6'ncı yüzyıldaki Pers istilası döneminden kalma silah olduğu ortaya çıkarıldı.

Siyah ve kırmızı Figürlü kaplar ve Kerch vazolarının ise MÖ 5 ve 4'üncü yüzyıllarda Yunanistan ve bilhassa Attika Yarımadası ile olan ilişkileri belgelediği ortaya konuldu.

Tunçtan ok uçları, damgalı amphora kulpları ve Helen sikkeleri de şehrin bir liman kenti olarak klasik ve Hellenistik devirlerde Yunanistan ve Ege adalarıyla olan ticari ilişkilere işaret etti.