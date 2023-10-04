Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da, "Hera'nın Şehri"nde kazı çalışmaları devam ediyor

        Tekirdağ'daki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da, "Hera'nın Şehri"nde kazı çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'daki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

        Karaevli Mahallesi'ndeki kazılarda farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan "Hera'nın Şehri"nde Trak uygarlığının günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

        İstanbul Rumeli Üniversitesi Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine, Hera'nın Şehri Antik Kenti'nde 2000 yılında başlayan kazı çalışmalarının sağlık ve kült merkezlerinde devam ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin medeniyetlerin beşiği olduğunu vurgulayan Atik, büyük bir medeniyete sahip Traklar'ın kökenlerinin halen araştırıldığını kaydetti.

        Kentin turizme kazandırılması için ören yeri projelerinin olduğunu anlatan Atik, "Kazı alanından çıkarmış olduğumuz buluntuları halkımızla ve dünyayla paylaşacağız. Dijital anlatımları olan tanıtım binasında gelen ziyaretçilere Traklar'ın hayatı, yaşamları ve kazı alanından çıkartılanlar anlatılacak."diye konuştu.

        Atik, kazı çalışmalarının yıl sonuna kadar devam edeceğini de belirtti.

        -Hera'nın Şehri Antik Kenti hakkında

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'a 10 kilometre uzaklıktaki antik yerleşimde Milattan Önce (MÖ) 2000'den Milattan Sonra (MS) 1200'lü yılların sonuna kadar iskan edildiği kazı çalışmalarındaki bulgulardan elde edildi.

        Bugüne kadarki kazılarda taş el baltaları, el yapımı pişmiş toprak kaplar bulundu.

        Höyük şeklindeki yerleşimin akropolünde sürdürülen kazı çalışmalarında da MÖ 6'ncı yüzyıldan, MS 1'inci yüzyıla kadar kültür katlarının gün ışığına çıkması sağlandı.

        MÖ 8'inci yüzyılda Samos (Sisam) Adası'ndan çok sayıda kolonistin şehre yerleştiği biliniyor.

        Yerleşimde ele geçen sapan taşları MÖ 6'ncı yüzyıldaki Pers istilası döneminden kalma silah olduğu ortaya çıkarıldı.

        Siyah ve kırmızı Figürlü kaplar ve Kerch vazolarının ise MÖ 5 ve 4'üncü yüzyıllarda Yunanistan ve bilhassa Attika Yarımadası ile olan ilişkileri belgelediği ortaya konuldu.

        Tunçtan ok uçları, damgalı amphora kulpları ve Helen sikkeleri de şehrin bir liman kenti olarak klasik ve Hellenistik devirlerde Yunanistan ve Ege adalarıyla olan ticari ilişkilere işaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir
        104 yaşında dünyanın en yaşlı paraşütçüsü olabilir
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Benzer Haberler

        İklim değişikliğiyle mücadelede şehir peyzajlarında doğal bitki kullanımı ö...
        İklim değişikliğiyle mücadelede şehir peyzajlarında doğal bitki kullanımı ö...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da 80 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 80 bin makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Hamsi bolluğunu duyan balıkçı av için Tekirdağ'a geliyor
        Hamsi bolluğunu duyan balıkçı av için Tekirdağ'a geliyor