KADEM Tekirdağ temsilcisi Tekin ziyaretlerde bulundu Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Sümeyye Tekin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ İl Temsilcisi Sümeyye Tekin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Tekin, Şahin ile bir süre sohbet ettikten sonra, yapacakları çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

Şahin, ziyaretleri için Tekin'e teşekkür etti.

Tekin daha sonra NKÜ Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş ile NKÜ Kadın ve Aile Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şeniz Özhan'ı ziyaret etti.

Vatandaş ve Özhan, ziyaretleri için Tekin'e teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.