Kapaklı'da sosyal tesis ve tenis kortunun yapımına başlandı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapaklı'da sosyal tesis ve tenis kortunun yapımına başlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapaklı'da sosyal tesis ve tenis kortunun yapımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaat alanı 1062 metrekare olan tesiste açık ve kapalı tenis kortu, sosyal tesis, kafeterya, soyunma odaları ve antrenör odaları olacak.

Açıklamada görülerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, projenin ilçede sosyal ve sportif hayata canlılık kazandıracağını belirtti.

Tekirdağ için çalıştıklarını aktaran Albayrak, "İl genelinde proje ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Her gün bir ilçemizde ya temel atıyoruz ya da açılış yapıyoruz. Bu kapsamda, Kapaklı ilçemizde önemli bir açığı kapatacak ve vatandaşlarımızın sosyal ve sportif hayatına canlılık getirecek olan projemizin inşaatına başladık. Yaklaşık 18.5 milyon lira yatırım maliyetine sahip tesisimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.