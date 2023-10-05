Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorlu'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye ve Çobançeşme mahallelerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheliler F.P. ve İ.K. gözaltına alındı.

        - Tekirdağ'da asayiş uygulaması yapıldı

        Tekirdağ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği il ve ilçelerde suç işlenmesinin önlenmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

        Ekipler bazı araç ve şüphelilerin üst aramasında 28 ruhsatsız tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kilogram 301 gram esrar, 852 gram bonzai, 515 gram eroin, 26 gram metamfetamin, 6 gram skunk, 252 uyuşturucu hap, 3 çalıntı araç ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 41 bin lira ele geçirdi.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?

        Benzer Haberler

        Kapaklı'da sosyal tesis ve tenis kortunun yapımına başlandı
        Kapaklı'da sosyal tesis ve tenis kortunun yapımına başlandı
        KADEM Tekirdağ temsilcisi Tekin ziyaretlerde bulundu
        KADEM Tekirdağ temsilcisi Tekin ziyaretlerde bulundu
        Seyir halinde alev alan otomobil yandı
        Seyir halinde alev alan otomobil yandı
        Tekirdağ'da kadınlar, meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çek...
        Tekirdağ'da kadınlar, meme kanserine "mutlu anne" resmi çizerek dikkati çek...
        Birinci sınıf tarım arazisine plastik OSB kurulmasına mahkeme izin vermedi
        Birinci sınıf tarım arazisine plastik OSB kurulmasına mahkeme izin vermedi
        İklim değişikliğiyle mücadelede şehir peyzajlarında doğal bitki kullanımı ö...
        İklim değişikliğiyle mücadelede şehir peyzajlarında doğal bitki kullanımı ö...