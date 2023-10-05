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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi üç mahalleye parkı yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:23
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediyesi üç mahalleye parkı yapıyor.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal alanların gelişimi için ellerinden gelen imkanları kullanarak yeni parklar inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

        Ergene ilçesi genelinde çocukların keyifle zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla her mahalleye çocuk parkları inşa ettiklerini belirten Yüksel, çocukların aileleriyle birlikte sosyal yaşam alanlarını genişletmek için Sağlık, Yeşiltepe ve Cumhuriyet mahallelerine yeni parklar yaptıklarını anlattı

        Ergene ilçesindeki üç mahalleye üç farklı parkı da aynı anda yaptıklarını aktaran Yüksel, şöyle devam etti:

        "İlçemizde sosyal alanların gelişimi için çalışmalarımız artarak devam ediyor. Çocuklarımızın aileleri ile birlikte keyifle vakit geçirecekleri üç yeni parkımızı Ergene ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İlçemizi güzelleştirmek yenilemek ve halkımızı daha güzel yarınlara taşımak adına projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. İlçe genelinde yol, asfalt çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik bünyesinde sosyal aktivite alanlarını oluşturmakta görevimizdir. Bu anlayıştan hareketle çalışmalarımızı hizmetlerimizi her daim ileriye taşıyacağız."

        - Saray'da Cumhuriyetin 100. yılında satranç turnuvası düzenlenecek

        Saray ilçesinde Cumhuriyet’in Kuruluşu'nun 100. yıldönümü dolayısıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yaptığı açıklamada turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu Lisansına sahip, 2023-2024 yılı vizesi yapılmış, 2017 ve önceki yıllarda doğan sporcuların katılabileceğini söyledi.

        Turnuva sonunda başarılı olan sporculara hediyelerin verileceğini aktaran Erkiş, ''Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara madalya, her kategoride birinci olan sporculara tablet, ikinci olanlara akıllı saat ve üçüncü olanlara kulaklık hediye edilecek.'' dedi.

        Turnuvaya başvurular 19 Ekim Perşembe günü sona erecek.

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