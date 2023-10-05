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        Tekirdağ'da tırla taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tır ile ticari taksinin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:27
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        Tekirdağ'da tırla taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tır ile ticari taksinin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.

        M.K. idaresindeki 59 T 5353 plakalı ticari taksi, Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda karşı yönden gelen E.E. yönetimindeki 39 EN 853 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazada, taksi sürücüsü M.K. ile yanında bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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