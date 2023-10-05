Tekirdağ'da tırla taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tır ile ticari taksinin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Giriş: 05.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:27
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, tır ile ticari taksinin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
M.K. idaresindeki 59 T 5353 plakalı ticari taksi, Ali Osman Çelebi Bulvarı'nda karşı yönden gelen E.E. yönetimindeki 39 EN 853 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, taksi sürücüsü M.K. ile yanında bulunan iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.