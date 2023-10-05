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        Tekirdağ'da "kaçakçılık" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "kaçakçılık" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:30 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:56
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        Tekirdağ'da "kaçakçılık" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "kaçakçılık" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler ilçede belirlenen 3 işyeri ve bir adreste arama yaptı.

        Aramalarda, 31 bin 260 makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, kompresör, 20 gümrük kaçağı puro, 24 elektronik sigara, 7 elektronik sigara likiti, 180 TAPDK Bandrolü ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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