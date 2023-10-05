Tekirdağ'da "kaçakçılık" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "kaçakçılık" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde "kaçakçılık" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler ilçede belirlenen 3 işyeri ve bir adreste arama yaptı.
Aramalarda, 31 bin 260 makaron, 12 kilogram kıyılmış tütün, kompresör, 20 gümrük kaçağı puro, 24 elektronik sigara, 7 elektronik sigara likiti, 180 TAPDK Bandrolü ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.