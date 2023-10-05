Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde 1 kilo 770 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Giriş: 05.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:42
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde 1 kilo 770 gram esrar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde Ü.I'nın evinde yaptığı aramada 1 kilo 770 gram esrar ele geçirdi.
Ev sahibi Ü.I. gözaltına alındı.