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        Tekirdağ'da ağlara takılan lüfer tezgahlarda yerini aldı

        Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan lüfer, balıkçıların yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:45
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        Tekirdağ'da ağlara takılan lüfer tezgahlarda yerini aldı
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        Tekirdağ'da ağlara takılmaya başlayan lüfer, balıkçıların yüzünü güldürdü.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine hamsiden sonra lüferin de kendini göstermeye başladığını söyledi.

        Pehlivanoğlu, lüferin ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini belirterek, "Sezon başladıktan sonra balıkçıların yüzü hamsiyle güldü. Tekirdağlı balıkçılar bir süre burada avlandıktan sonra Karadeniz'e gitti ve orada güzel hamsi oldu. Son günlerde Marmara'daki hamsi bolluğu nedeniyle çevre illerden de gelen balıkçılar Tekirdağ'da hamsiye ağ atıyor. Hamsinin yanı sıra lüfer de ağlara takılmaya başlaması bizleri sevindirdi." diye konuştu.

        Balıkçı Hasan Erol, lezzetinden dolayı lüferin en çok tercih edilen balıklar arasında olduğunu dile getirdi.

        Hamsinin yanında lüferin tezgahın gözdesi olduğunu ifade eden Erol, "Lüfer görülmeye başladı. Balıkçıların ağlarına takılan lüferler tezgahlarda yerini aldı. Fiyatının yüksek olmasına rağmen vatandaşların talep gösterdiği bir balık. İlerleyen günlerde lüfer artabilir. " dedi.

        Lüferin tanesi Tekirdağ'da tezgahlarda 250 liradan satılıyor.

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