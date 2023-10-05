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        Çorlu Belediyesi ekim olağan ayı meclis toplantısı yapıldı

        Çorlu Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 05.10.2023 - 13:00
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        Çorlu Belediyesi ekim olağan ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Çorlu Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        2024 mali yılı performans programının görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildiği toplantıda, encümen üyeliği görevine meclis üyesi Adviye İşbuyuran seçildi.

        Toplantıda, Çorlu Belediyesi 2024 mali yılı bütçesinin görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edilirken, Çorlu Belediyesi 2024 yılı ücret tarifesinin görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havalesi de oy birliğiyle kabul edildi.

        İçişleri Komisyonu raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edilirken, iç mahalle sınırlarının tespiti ve imar planı değişiklikleri taleplerinde görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi yapıldı.

        Toplantı sonrası Başkan Sarıkurt, bir süre meclis üyeleriyle sohbet etti.

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