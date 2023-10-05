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        Kadın voleybolcularla antrenmana çıkan down sendromlu Sıla'nın hayali gerçeğe dönüştü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Sıla Velioğlu'nun voleybol takımıyla antrenmana çıkma hayali belediyenin organizasyonuyla gerçeğe dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:49 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:49
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        Kadın voleybolcularla antrenmana çıkan down sendromlu Sıla'nın hayali gerçeğe dönüştü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan down sendromlu 20 yaşındaki Sıla Velioğlu'nun voleybol takımıyla antrenmana çıkma hayali belediyenin organizasyonuyla gerçeğe dönüştü.

        Spora ilgi duyan Sıla'nın ailesi kızlarının hayalini Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile paylaştı.

        Çetin'in talimatıyla doğum gününe denk getirilen organizasyonda Sıla, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Kapaklı Site Spor antrenmanına davet edildi.

        Kadın sporcuların antrenmanına katılan Sıla için daha sonra doğum günü pastası kesildi.

        Belediye Başkanı Çetin, duygu dolu bir organizasyonun olduğunu söyleyerek Sıla’nın yeni yaşını kutladı.

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