Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:52 Güncelleme: 06.10.2023 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Z.E.E'nin ilçede yaşadığını tespit etti.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada 6 cep telefonu, tabanca ile örgüte ait olduğunu değerlendirilen yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ´da 45'inci TED Koleji açıldı
        Tekirdağ´da 45'inci TED Koleji açıldı
        Motosikletin çarptığı kedi öldü, kurye yaralı
        Motosikletin çarptığı kedi öldü, kurye yaralı
        Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" adı verildi
        Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" adı verildi
        Tekirdağ'da lastiği patlaması nedeniyle yoldan çıkan servisteki 3 işçi yara...
        Tekirdağ'da lastiği patlaması nedeniyle yoldan çıkan servisteki 3 işçi yara...
        Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine 'Türkiye' adı verildi
        Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine 'Türkiye' adı verildi
        Tekirdağ'da kediye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da kediye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı