Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 150 gram metamfetamin ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 150 gram metamfetamin ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 150 gram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobilde bulunan E.D. ve A.V.J. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.