Tekirdağ'da otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
B.T'nin kullandığı 59 RA 869 plakalı otomobil ile Y.Ö'nün kullandığı 35 PK 126 plakalı yolcu otobüsü Çukuryurt Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.T. ile araçta bulunan T.A. S.A. ve D.Ö. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.