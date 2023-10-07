Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        B.T'nin kullandığı 59 RA 869 plakalı otomobil ile Y.Ö'nün kullandığı 35 PK 126 plakalı yolcu otobüsü Çukuryurt Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü B.T. ile araçta bulunan T.A. S.A. ve D.Ö. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        AK Parti'de kongre günü! Gözler burada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst düzey atamalar
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Ava giden avcının motosikleti devrildi! Omzundaki tüfek sonu oldu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        115 cansız beden bulundu
        115 cansız beden bulundu
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        İşe aldığı çırağın yaptıklarını görünce şok oldu!
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        Gaziantep'te kamyon faciası!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Harekete kimse mani olamaz...
        Harekete kimse mani olamaz...
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        3 doktoru darbettiler
        3 doktoru darbettiler
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"
        "20 senelik yatırımın meyvesini topladık"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da, 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Tekirdağ'da, 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Tekirdağ´da 45'inci TED Koleji açıldı
        Tekirdağ´da 45'inci TED Koleji açıldı
        Motosikletin çarptığı kedi öldü, kurye yaralı
        Motosikletin çarptığı kedi öldü, kurye yaralı
        Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" adı verildi
        Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden birine "Türkiye" adı verildi