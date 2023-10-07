Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Marmara Denizi'nde poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi'nde poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, ağ onarımı yapan balıkçıların, poyraz etkisini kaybedene kadar limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte poyrazın gün boyunca etkili olması bekleniyor.