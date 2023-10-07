Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Tekirdağ'da konferans verdi:

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Tekirdağ'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:26 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Tekirdağ'da konferans verdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Tekirdağ'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans verdi.

        İl Müftülüğü tarafından İsmail İpek Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İşliyen, buradaki konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılın Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlediğini söyledi.

        Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını ifade eden İşliyen, "Allah bir daha ülkemize böyle bir deprem yaşatmasın. Allah her türlü afetten bizleri muhafaza eylesin. Deprem bölgesinde din görevlilerimiz çok güzel işler yaptılar. Orada durum çok zordu. Soğuktu, yollar kapalıydı, ekmek bulmak zordu. Zorluklara rağmen bütün arkadaşlarımız büyük bir ibadet aşkıyla görevlerini yaptı. Yardım faaliyetlerini organize etmek için büyük fedakarlık yaptılar." dedi.

        İmanın hayatın her anında insanlara bir istikamet çizmesi gerektiğini belirten İşliyen, "Biz dini bu boyutuyla yeteri kadar anlatamıyoruz. Din hayatın sadece ibadet bölümünden ibaret değildir. Hayatımızın tamamı istikamet üzere olmak zorundadır. Bunu yüksek sesle, güzel üslupla anlatmalıyız. Biz bu konuyu topluma yansıtabilmeliyiz." diye konuştu.

        İl Müftüsü Mustafa Soykök de programda konuşma yaptı.

        Konferansa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ve din görevlileri katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        "İsrail-Hamas Savaşı..."
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Aksa Tufanı - Demir Kılıçlar'a nasıl gelindi?
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        Trabzonspor'da flaş Bjelica kararı!
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        AK Parti'nin yeni MKYK'sı! 3'te 2'si değişti... İşte yeni isimler...
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        "İlk kabine toplantısından sonra müjdemizi inşallah açıklayacağız"
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de kongre günü! Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kovalamacada polis kaza yaptı! 2 yaralı
        Kovalamacada polis kaza yaptı! 2 yaralı
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Icardi rekor için sahaya çıkacak!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Dünya depremlerle sarsıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        Zıpkıncının kamerasına takıldı!
        "Onunla işim olmaz"
        "Onunla işim olmaz"
        Filmekimi için 10 öneri
        Filmekimi için 10 öneri
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Gençleri bekleyen tehlikeye dikkat!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        Beşiktaş'ta hareketli saatler!
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        TES’te kıdem tazminatı korkusu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli yakalandı
        Tekstil atıklarından elde edilen keçeleri 60 ülkeye ihraç ediyor
        Tekstil atıklarından elde edilen keçeleri 60 ülkeye ihraç ediyor
        Tekirdağ'da otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da otomobille otobüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da, 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı
        Tekirdağ'da, 1 DEAŞ şüphelisi yakalandı