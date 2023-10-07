Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İşliyen, Tekirdağ'da konferans verdi:

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Tekirdağ'da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans verdi.

İl Müftülüğü tarafından İsmail İpek Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İşliyen, buradaki konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılın Mevlid-i Nebi Haftası temasını "Peygamberimiz, iman ve istikamet" olarak belirlediğini söyledi.

Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını ifade eden İşliyen, "Allah bir daha ülkemize böyle bir deprem yaşatmasın. Allah her türlü afetten bizleri muhafaza eylesin. Deprem bölgesinde din görevlilerimiz çok güzel işler yaptılar. Orada durum çok zordu. Soğuktu, yollar kapalıydı, ekmek bulmak zordu. Zorluklara rağmen bütün arkadaşlarımız büyük bir ibadet aşkıyla görevlerini yaptı. Yardım faaliyetlerini organize etmek için büyük fedakarlık yaptılar." dedi.

İmanın hayatın her anında insanlara bir istikamet çizmesi gerektiğini belirten İşliyen, "Biz dini bu boyutuyla yeteri kadar anlatamıyoruz. Din hayatın sadece ibadet bölümünden ibaret değildir. Hayatımızın tamamı istikamet üzere olmak zorundadır. Bunu yüksek sesle, güzel üslupla anlatmalıyız. Biz bu konuyu topluma yansıtabilmeliyiz." diye konuştu.

İl Müftüsü Mustafa Soykök de programda konuşma yaptı.

Konferansa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ve din görevlileri katıldı.