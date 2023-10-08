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        Tekirdağ'da 12 bin 200 litre etil alkol ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 12 bin 200 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 09:48 Güncelleme: 08.10.2023 - 09:57
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        Tekirdağ'da 12 bin 200 litre etil alkol ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 12 bin 200 litre etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkollü içki üretimi ve satışının önlenmesi çalışmaları kapsamında bir iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, plastik tanklar ve bidonlarda 12 bin 200 litre etil alkol, arıtma cihazı, 420 boş bidon ve 2 bin 500 bidon kapağı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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