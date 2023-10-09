Tekirdağ'dan kısa kısa Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (TEDER) Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Trakya Engelli Haklarını Koruma ve Geliştirme Derneği (TEDER) Başkanı Ahmet Murat Sarılarlı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Sarılarlı ve Şahin görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitedeki faaliyetler ve yürütülen projeler konusunda Sarılarlı'ya bilgi verdi.

Sarılarlı da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

- Süleymanpaşa'da Kadın Yaşam Merkezi'nin temeli atıldı

Süleymanpaşa Belediyesince Zafer Mahallesi'nde Kadın Yaşam Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilçede hayata geçirmek istedikleri projenin temelinin atıldığını belirtti.

Merkezin inşaat çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamak istediklerini aktaran Uzunlar, vatandaşlara hizmet için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kadın Yaşam Merkezi'nde derslikler, sanat atölyeleri, kütüphane, fitness salonu, yüzme havuzu, hamam, masaj odası, mescit, kafeterya, çocuk oyun alanı, 14 kişinin konaklayabileceği misafirhane olacak.