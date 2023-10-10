Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçeye uyuşturucu getirildiğini tespit etti.
Ekipler belirledikleri adreste yaptığı aramada, kokain olduğu değerlendirilen 1 kilogram 713 gram madde, taş halinde kokain olduğu değerlendirilen 4 gram madde, 2 gram esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 Lira ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden M.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.