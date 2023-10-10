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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü

        Tekirdağ'da üç gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:42
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        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
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        Tekirdağ'da üç gündür devam eden poyrazın etkisini yitirmesiyle sahilde demirli şilep ve tankerler yollarına devam etti.

        Bölgede hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ sahiline demir atan yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker bulundukları yerden ayrıldı.

        Poyraz nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da havanın düzelmesiyle bugün ava çıkabilecek.

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