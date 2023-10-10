Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında okul bölgelerinde gıda denetimleri gerçekleştirdi.

Okul çevrelerinde seyyar satıcılar tarafından satılan gıda ürünlerinin yanı sıra kuryeler tarafından getirilen yemek siparişlerini de kontrol eden zabıta ekipleri kontrolsüz ve gıda üretim şartlarına uygun olmayan ürünlere Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince idari yaptırım uyguladı.

Öte yandan öğrencilerin okula giriş ve çıkışları sırasında da görev alan ekipler, öğrencilerin karşıdan karşıya geçişleri sırasında yaya güvenliğini sağladı.

- Ergene Belediyesi yeni dönem çocuk resim kursu başladı

Ergene Belediyesi'nin ücretsiz düzenlediği yeni dönem çocuk resim kursu başladı.

Kültür Merkezi Binası'ndaki kursta çocuklar, ilk derslerinde öğretmenleriyle birlikte karakalem ışık gölge çalışmaları yaptı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, konuyla ilgili açıklamasında, hafta içi belirlenen saatlerde eğitim alacak olan çocukların yanı sıra velilerin de düzenlenen kurstan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Ücretsiz resim kursunun çocukların sosyalleşmelerine katkı sağlamak, duygu ve düşüncelerini ifade etmek, beceri ve teknik eğitimlerinin yanı sıra hayal dünyalarının da gelişimine katkıda bulunacağını ifade eden Yüksel, ''Çocuklarımızın geleceği için yeni projeler üretiyoruz. Çocuklarımızı resim teknikleri hakkında bilgilendiriyoruz. Özellikle anne ve babaların burada rolü büyük. Çocukları kültür ve sanata yönlendirmek ailelerin elinde. Belediyemiz tarafından verilen ücretsiz resim kursumuz ilçemizdeki çocuklarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu ilgi bizleri mutlu ediyor." dedi.