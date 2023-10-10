Tekirdağ'da asayiş
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, 813 gram skunk,15 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi ve Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri K.Y.S ve H.Ü'yü durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, tabanca ve mermi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.