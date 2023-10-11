Ganos'un eteklerini süsleyen ağaçlar güz renklerine bürünmeye başladı

Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki sonbahar renkleri hem doğaseverleri hem fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerinde bulunan orman, güz mevsimiyle birlikte yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı ormanlık alanda hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Güven Çelik, AA muhabirine, sonbaharın gelişiyle kentteki ormanların eşsiz bir güzelliğe bürünmeye başladığını söyledi.

Fotoğraf tutkunu ve doğaseverlerin ormanlardaki güzelliklerin tadını çıkarttığını ifade eden Çelik, "Tekirdağ her mevsim insanların ilgisini çeken bir yer. Sonbaharın gelmesiyle de ormanlarda yaşanmaya başlayan renk değişimleri insanların ilgisini çekiyor. Özellikle fotoğrafçılar da gelip bu güzellikleri karelerine yansıtıyor. Yeşilden sarıya uzanan tüm renk tonlarını aynı karede bulabilmek mümkün, Herkesin gelip bu güzellikler arasında güzel anılar biriktirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yeniköy sakinlerinden Gülseren Gürkanlar da Tekirdağ'ın her mevsim tatil ve günübirlik geziler için cazip bir bölge olduğunu kaydetti.

Gürkanlar, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların sonbaharın gelmesiyle eşsiz bir güzelliğe büründüğünü belirterek "Ormanların güzelliği... Kuş seslerini dinlemek isteyenler buraya gelip buranın tadını çıkarıyor. İnsanlar buraya gelip, bu güzellikleri yaşayıp buradan mutlu ayrılıyor." dedi.