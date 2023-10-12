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        Tekirdağ'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lisede 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 21:16 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:16
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        Tekirdağ'da 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir lisede 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Hacı Rafet Gümüş Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 6 öğrencide yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve ishal gibi rahatsızlıklar görüldü.

        Öğrenciler Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavileri devam eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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