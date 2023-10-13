Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin "dünyanın en etkili bilim insanları"nın sıralandığı listede yine yer aldı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Stanford Üniversitesince hazırlanan "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde dördüncü kez yer aldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Stanford Üniversitesince hazırlanan "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde dördüncü kez yer aldı.

Stanford Üniversitesinin, dünyanın önde gelen atıf indekslerinden Scopus'un verilerinden yararlanarak hazırladığı ve yüzde 2'lik dilimde bulunan akademisyenleri dahil ettiği "dünyanın en etkili bilim insanları" listesi yayımlandı.

Listede, Rektör Prof. Dr. Şahin dördüncü kez yer aldı.

- "Gurur verici"

Şahin, AA muhabirine, "dünyanın en etkili bilim insanları listesi"nde dördüncü kez "kariyer boyu etki" kategorisinde yer aldığını söyledi.

Listede yer almanın gurur verici olduğunu ifade eden Şahin, "Çalışmalarımıza yine bu şekilde devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin. Üniversitemizin üst sıralarda yer alması yolunda çalışmak için gayret edeceğiz." dedi.

Şahin, bir başka sevindirici haberin de NKÜ'nün Avrupa Üniversite sıralamasına girdiği olduğunu belirtti.

Üniversite performansı değerlendirme kuruluşlarından QS'in 2024 Avrupa Üniversite sıralamasına Türkiye'den 72, Trakya'dan da sadece Tekirdağ NKÜ'nün girebildiğini ifade eden Şahin, üniversitenin, şehrin ismini daha iyi yerlere getirebilmek için çalışacaklarını söyledi.