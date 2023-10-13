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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:42 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:52
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

        Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimde ölçü ve tartı aletlerini hileli kullanan, satışa sunulan ürünlerin üzerine etiket yapıştırmayan, geçiş yollarını ihlal eden bir pazarcı esnafına yaptırım uygulandığı belirtildi.

        Açıklamada, pazarcı esnafına ayrıca 15 gün süreyle men cezası verildiği belirtildi.

        - Ergene Velimeşespor hazırlıklarını tamamladı

        TFF 3. Lig ekiplerinden Ergene Velimeşespor, Karşıyaka maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Mavi beyazlı ekip Velimeşe Atatürk Stadı'ndaki hazırlıklarına ısınma hareketleriyle başladı.

        Kondisyon, pas ve şut çalışmalarının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

        Ergene Velimeşespor 15 Ekim Pazar günü deplasmanda Karşıyaka ile mücadele edecek.

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