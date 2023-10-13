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        Tekirdağ'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 23:28 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:35
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        Tekirdağ'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolcu treninin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Uzunköprü'den Halkalı istikametine giden yolcu treni Çerkezköy Tren İstasyonu'nda bir süre durdu.

        Daha sonra istikametine devam etmek üzere hareket eden trene binmeye çalışan 78 yaşındaki N.C. dengesini kaybederek raylara düştü.

        Trenin altında kalan N.C'nin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.C,yaşamını yitirdi.

        Tren makinistleri ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü, bir süre bekletilen tren olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından başka makinistlerin gelmesiyle seferine devam etti.

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