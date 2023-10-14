Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 6 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçe girişinde durdurulan otomobilde, 6 yabancı uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

        Sürücü E.D. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        İstanbul'da yaşandı! Rus diplomat otelde ölü bulundu!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 4 bölgede sağanak!
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı
        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü
        Tekirdağ'da yolcu treninin altında kalan kişi öldü
        Bakan Tekin: 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda...
        Bakan Tekin: 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda...
        Bakan Tekin: 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda...
        Bakan Tekin: 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda...
        Türkiye Diyanet Vakfı 132 kütüphaneye 55 bin kitap desteği sağladı
        Türkiye Diyanet Vakfı 132 kütüphaneye 55 bin kitap desteği sağladı
        Bakan Tekin: 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda
        Bakan Tekin: 1583 okul, deprem sebebi ile yıkılıp yeniden yapılmış durumda
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa