Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi
Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nin açılış maçında Kapaklı Sitespor, Edirne Çarşıspor'u sahasında 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nin açılış maçında Kapaklı Sitespor, Edirne Çarşıspor'u sahasında 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nin ilk maçında Kapaklı Sitespor takımı Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda Edirne temsilcisi Edirne Çarşıspor'u ağırladı.
Edirne Çarşıspor karşısında Kapaklı Sitespor setleri 25-6, 25-9 ve 25-5 kazandı.
Kapaklı Site Spor Baş Antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, AA muhabirine, setleri farkla kazanan oyuncuların rakibine her sette büyük üstünlük sağladığını belirtti.
Takımlarını destekleyen tüm taraftarlara teşekkür eden Kaygusuz, galibiyeti maçlarını izlemeye gelen Down Sendromlu Sıla Velioğlu'na hediye etti.
Maç sonunda takım oyuncuları ve Velioğlu galibiyeti oyun oynayarak kutladı.