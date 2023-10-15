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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yeni öğrenciler için "Topluluk Tanıtım Günleri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:24
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yeni öğrenciler için "Topluluk Tanıtım Günleri" düzenlendi.

        NKÜ Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere toplulukların faaliyetleri hakkında bilgi verildi, üye kaydı gerçekleştirildi.

        Stantları gezen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve sportif faaliyetlere katılmaları amacıyla açılan toplulukların önemli olduğunu belirtti.

        Üniversitede 4 kategoride 113 topluluk olduğunu aktaran Şahin, öğrencilerin topluluklarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu aktardı.

        - Baroda tören düzenlendi

        Tekirdağ'da ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.

        Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya stajlarını tamamlayan Hülya Çeşni, Nursena Düzgen, Osman Erbil Kavurmacıoğlu, Kubilay Cem Günay, Merve Nur İfsat ve Emir Han Uymaz’a ruhsatnameleri düzenlenen yemin töreniyle takdim edildi.

        Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara başarı diledi.

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