Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yeni öğrenciler için "Topluluk Tanıtım Günleri" düzenlendi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) yeni öğrenciler için "Topluluk Tanıtım Günleri" düzenlendi.
NKÜ Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere toplulukların faaliyetleri hakkında bilgi verildi, üye kaydı gerçekleştirildi.
Stantları gezen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, öğrencilerin bilim, kültür, sanat ve sportif faaliyetlere katılmaları amacıyla açılan toplulukların önemli olduğunu belirtti.
Üniversitede 4 kategoride 113 topluluk olduğunu aktaran Şahin, öğrencilerin topluluklarda kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu aktardı.
- Baroda tören düzenlendi
Tekirdağ'da ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukatlar için tören düzenlendi.
Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya stajlarını tamamlayan Hülya Çeşni, Nursena Düzgen, Osman Erbil Kavurmacıoğlu, Kubilay Cem Günay, Merve Nur İfsat ve Emir Han Uymaz’a ruhsatnameleri düzenlenen yemin töreniyle takdim edildi.
Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukatlara başarı diledi.