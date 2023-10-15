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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:38
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ü.K. ve A.E.T'yi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramasında, 3.43 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        2 zanlı gözaltına alındı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuşbahçe mevkiinde durumundan şüphelendikleri A.Y'yi durdurdu.

        Üst aramasında tabanca ve fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

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