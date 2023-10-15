Tekirdağspor yöneticileri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Ekrem Daştan ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret ederek kulüp hakkında bilgi verdi.

Soytürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yöneticilere çalışmalarında başarılar diledi.

Daştan ise Vali Soytürk'e 59 numaralı Tekirdağspor forması ile atkı hediye etti.

- Şarköy'de "Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası" başladı

Şarköy Belediyesince, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Kupası Futbol Turnuvası" başladı.

Ertuğrul Yanık Tesisleri'nde düzenlenen turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu yapan Belediye Başkanı Alpay Var, 3 hafta sürecek turnuvaya 24 takımın katıldığını belirtti.

Turnuvanın kupa töreni ile son bulacağını aktaran Var, "Spora ve sporcuya değer veren belediyecilik anlayışıyla kentimizdeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turnuva ile kentimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırarak, sporun güzelliklerine tanıklık edeceğiz." ifadelerini kullandı.