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        Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:00 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:24
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        Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje ve 312 sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Ç.G'nin evinde arama yapıldı.

        Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 76 obje, 312 sikke, dedektör ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Ev sahibi Ç.G. gözaltına alındı.

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