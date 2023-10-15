Tekirdağ'da kadın üreticiler etkinlikte bir araya geldi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sahil dolgu alanında düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'den gelen kadın üreticiler yetiştirdikleri organik sebze ve meyveleri satışa sundu.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gülçubuk, Dünyadaki toprakların sadece yüzde 30'unda tarım yapıldığını söyledi.

Tarım ve tarım ürünlerinin dünyanın konuştuğu konuların en başında yer aldığını aktaran Gülçubuk, "Dünyada 570 milyon çiftçi var. Bunun 500 milyonunu kadınlar yönlendiriyor. Bu bizim için önemli değer. 500 milyon aile çiftçisi olmazsa dünya nüfusunun yüzde 80'i açlık ve beslenme sorunuyla karşı karşıya kalacak."dedi.

Gülçubuk, Dünya genelinde toprağın yüzde 30'unun işlenebildiğini, kadınların tarımdaki rolünün çok önemli olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Fatih Bakanoğulları da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından üreticilerin açtığı stantlar ziyaret edildi.