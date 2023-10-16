Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Veliköy Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler otomobilde ve şüphelinin üst aramasında, 60 gram esrar, 14 hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 300 avrove 200 lira ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü A.Ş. gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üzerinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri Ö.B'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.