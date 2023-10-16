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        Çorlu Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisindeki etkinlikler devam ediyor

        Çorlu'da 65 yaş üstü vatandaşlar için hizmet veren Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisindeki etkinlikler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:27
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        Çorlu Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisindeki etkinlikler devam ediyor
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        Çorlu'da 65 yaş üstü vatandaşlar için hizmet veren Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisindeki etkinlikler devam ediyor.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Parkı içerisinde yer alan tesisin aktif 700 üyesinin bulunduğunu belirtti.

        Üyelere çayın ücretsiz olarak ikram edildiği tesiste el sanatları, spor ve sanat alanlarında çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Sarıkurt, şunları kaydetti:

        "Tesis bu ay da dopdolu bir programla üyelerine hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen spor etkinliğinde vatandaşlar Cumhuriyet Parkı'nda yürüyüş yaparken sonrasında sağlık kontrolünden de geçirildi. Yaşlılarımıza burada, kemik erimesi, böbrek hastalıkları gibi farklı sağlık konularında konuk uzman doktorlardan bilgi alma fırsatı da sunduk. Vatandaşlarımız, bir başka gün hafızaya dair oyunlarla bir araya gelirken, ozanların konuk olduğu bir etkinlikte birbirinden güzel türkülerle keyifli bir gün geçirdiler."

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