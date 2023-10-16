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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde 72 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:34
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde 72 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.A. idaresindeki taksiyi durdurdu.

        Takside yapılan aramada 72 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        - Kumar oynatan iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı

        Ergene ilçesinde, kumar oynandığı belirlenen bir iş yeri sahibine cezai işlem uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarını üzerine harekete geçti.

        İş yerine yapılan baskında masaların üzerinde iskambil kağıtları ile bin 415 lira nakit para tespit edildi.

        İş yeri sahibi Z.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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