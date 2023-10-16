Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında Kapaklıspor sahasında yenildi

        Türkiye Basketbol Ligi 5. hafta mücadelesinde Kapaklıspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor'a 81-73 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında Kapaklıspor sahasında yenildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Basketbol Ligi 5. hafta mücadelesinde Kapaklıspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor'a 81-73 mağlup oldu.

        Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip Kapaklıspor hızlı başladı. Haruncan, Baran ve Marvin Jefferson'un elinden bulduğu sayılarla maça hızlı başlayan sarı lacivertli ekip iyi savunma yaptı. Mersin takımı boyalı alandan bulduğu sayılarla maça ortak oldu ve ilk çeyrek 21-17 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

        2. çeyreğe konuk ekip Mersin Büyükşehir Belediye Spor etkili başladı. Mersin'in Amerikalı oyun kurucusu Garret Sım, takımını bu çeyrekte sırtladı. Sert savunması ile Kapaklıspor'a hücum fırsatı vermeyen Mersin ekibi, hücumda da etkili olunca bu çeyreği 23-10 önde tamamladı ve ilk yarı 40-31 Mersin üstünlüğü ile geçildi.

        Mücadelenin 3. çeyreğinde Kapaklıspor hücumda etkili oldu fakat Mersin ekibi bulduğu dış atışlarla farkı korudu. Kapaklıspor'da Cem Han'ın dış atış isabetleri farkı tek hanelere indirse de Mersin ekibi üçüncü çeyreği 60-50 önde bitirdi.

        Maçın son çeyreğinde Kapaklıspor'da Kemal Can Aktuna sorumluluk aldı. Taraftarının desteği ile bir ara farkı 4'e kadar indiren Kapaklıspor, savunmadaki hatalarla rakibine sayı verdi. Mersin ekibi bu çeyrekte de hücumda hata yapmadı ve 3 sayılık isabetlerle 4'e inen farkı yeniden 8'e yükseltti. Son çeyrekte Kemal Can Aktuna'nın performansı da Kapaklıspor'a galibiyeti getiremedi ve ev sahibi ekip sahadan 81-73 mağlup ayrıldı.

        Mücadelede Mersin ekibinin Amerikalı oyuncusu Garret Sım 33 sayı, Akın Kandemir 14 sayı takımlarının en skorerleri oldu. Kapaklısporda ise Kemal Can 21, Cem Han 17 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

        Mersin 5'inci haftada 4'üncü galibiyetini alırken Kapaklıspor 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        İsrail-Lübnan sınırı ısındı!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Olay anı kamerada! Kız arkadaşına laf atıp öldürdü!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        İzmir'de AVM'de 'omuz atma' cinayeti!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        "Bu yaza damga vuracağız"
        "Bu yaza damga vuracağız"
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Avrupa’da mikroplastik içeren ürünlerin satışı yasaklandı: Yasak kararı neden alındı ve hangi ürünleri kapsıyor?
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Şartlı tahliyeyle çıktı! 2. cinayeti işledi!
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        Gece boyu bombardıman! Binlerce Filistinli tahliye edildi
        OSD'den yerli araç uyarısı!
        OSD'den yerli araç uyarısı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da "Kafes" operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede
        Tekirdağ'da "Kafes" operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede
        Çorlu Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisindeki etkinlikler devam ediyor
        Çorlu Yaşayan Çınarlar Sosyal Tesisindeki etkinlikler devam ediyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da kadın üreticiler etkinlikte bir araya geldi
        Tekirdağ'da kadın üreticiler etkinlikte bir araya geldi
        Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele...
        Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 76 obje ve 312 sikke ele...