Türkiye Basketbol Ligi 5. haftasında Kapaklıspor sahasında yenildi

Türkiye Basketbol Ligi 5. hafta mücadelesinde Kapaklıspor, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor'a 81-73 mağlup oldu.

Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadeleye ev sahibi ekip Kapaklıspor hızlı başladı. Haruncan, Baran ve Marvin Jefferson'un elinden bulduğu sayılarla maça hızlı başlayan sarı lacivertli ekip iyi savunma yaptı. Mersin takımı boyalı alandan bulduğu sayılarla maça ortak oldu ve ilk çeyrek 21-17 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

2. çeyreğe konuk ekip Mersin Büyükşehir Belediye Spor etkili başladı. Mersin'in Amerikalı oyun kurucusu Garret Sım, takımını bu çeyrekte sırtladı. Sert savunması ile Kapaklıspor'a hücum fırsatı vermeyen Mersin ekibi, hücumda da etkili olunca bu çeyreği 23-10 önde tamamladı ve ilk yarı 40-31 Mersin üstünlüğü ile geçildi.

Mücadelenin 3. çeyreğinde Kapaklıspor hücumda etkili oldu fakat Mersin ekibi bulduğu dış atışlarla farkı korudu. Kapaklıspor'da Cem Han'ın dış atış isabetleri farkı tek hanelere indirse de Mersin ekibi üçüncü çeyreği 60-50 önde bitirdi.

Maçın son çeyreğinde Kapaklıspor'da Kemal Can Aktuna sorumluluk aldı. Taraftarının desteği ile bir ara farkı 4'e kadar indiren Kapaklıspor, savunmadaki hatalarla rakibine sayı verdi. Mersin ekibi bu çeyrekte de hücumda hata yapmadı ve 3 sayılık isabetlerle 4'e inen farkı yeniden 8'e yükseltti. Son çeyrekte Kemal Can Aktuna'nın performansı da Kapaklıspor'a galibiyeti getiremedi ve ev sahibi ekip sahadan 81-73 mağlup ayrıldı.

Mücadelede Mersin ekibinin Amerikalı oyuncusu Garret Sım 33 sayı, Akın Kandemir 14 sayı takımlarının en skorerleri oldu. Kapaklısporda ise Kemal Can 21, Cem Han 17 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Mersin 5'inci haftada 4'üncü galibiyetini alırken Kapaklıspor 5 haftada 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.