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        Tekirdağ'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:43
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        Tekirdağ'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
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        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu.

        Çınarlı Mahallesi Donanma Sokak'ta 59 AL 163 plakalı otomobilde sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem Karatepe (54) olduğu belirlendi.

        Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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