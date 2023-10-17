Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, muhtarlarla buluştu Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle merkez ve mahalle muhtarlarla bir araya geldi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle merkez ve mahalle muhtarlarla bir araya geldi.

İnan, bir restoranda düzenlenen etkinlikte mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.

İlçedeki tüm mahallelerinin sorunlarını bildiğini anlatan İnan, bunların çözümü için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

İnan, "Mahallelerimizdeki sorunları, sıkıntıları, halkımızın bizlerden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz, kulağımız ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz. Kapılarımız da, gönlümüz de sizlere sonuna kadar açıktır. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize ve burada yaşayan güzel insanlara daha güzel hizmetler sunacağız." ifadelerini kullandı.

Başkan İnan, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Gününü de kutladı.