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        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:45
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        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler M.S. M.P. ve R.H'yi kazı yaparken yakaladı.

        Kazı yapılan alandaki aramada, hazine tespit cihazı, yer altı boşluk tarama cihazı ve matkap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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