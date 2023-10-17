2021 yılında hayata geçirilen "Hobi Bahçeleri" projesinde 2024 yılı için ön talep toplama başvuruları 31 Ekim'de sona eriyor.

Stresli kent yaşamından uzaklaşarak toprakla buluşmak ve üretimin bir parçası olarak kendi ekip ürettiği ürünleri tüketmenin keyfini sürmek isteyen Çorlulular için Çorlu Belediyesi Hobi Bahçeleri ön talep toplama başvuruları başladı.

31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek ön talep toplama başvurularının ardından Çorlu Belediyesi encümeni huzurunda yapılacak asil ve yedek listenin belirleneceği kura çekimi sonunda, tahsis hakkı kazananlar için kayıt süreci başlatılacak.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda 180 adet hobi bahçesinden 18 adedi, şehit yakını, gazi ve 1. derece gazi yakını ile en az yüzde 40'ı engelli vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, aralık ayı içerisinde tahsis hakkı kazananlara bildirimlerin yapılmasının ardından 1-31 Ocak 2024 tarihleri arasında gerekli belgeler hazırlanarak ücret ödeme işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Sarıkurt, hobi bahçelerinin halkın gülen yüzü olduğunu ifade ederek, ''15 Mart - 15 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak tahsis süresi ile ilgili olarak bilgi almak isteyen vatandaşlarımız web sitemizde yer alan "Hobi Bahçeleri İşletme Yönetmeliği" bölümünü inceleyerek ya da 684 75 44 numaralı telefon ilgili birime ulaşabilecekler. Vatandaşlarımızın üretime açılacak hobi bahçelerinden faydalanabilmek için 31 Ekim 2023 tarihine kadar Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekiyor'' dedi.

- Ergene Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, dört bir yanında farklı çalışmalarda bulunduklarını söyledi.

İlçe genelinde kilit parke taş çalışması, asfalt çalışması, park yapım çalışmaları gerçekleştirirken, muhtarlık binaları, eğitim kurumları ve sağlık merkezlerinin de ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Başkan Yüksel, Bakırça Mahallesi'nde yapımına başladıkları yeni park çalışmalarının ve Cumhuriyet Mahallesi'nde başlatılan asfaltlama çalışmaları ile Marmaracık Mahallesi'nde devam eden kilit parke taş çalışmalarının eşzamanlı olarak yürütüldüğünü bildirdi

Yüksel, ilçenin farklı mahallelerinde planlı bir şekilde Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalıştığını belirterek, ''Hangi mahallede ne söz verdiysek yapıyoruz, ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan yol sorununu göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapmış olduğumuz alt yapı çalışmaları ile en aza indirdik. Yapılmayan eksik yollarımızı da bir bir tamamlıyoruz. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı olan ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yaptığımız yol çalışmalarımız ile Ergene’nin çehresini değiştirmeye, sokak ve caddelerimizi daha modern bir hale getiriyoruz'' diye konuştu.