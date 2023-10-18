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        Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:05
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        Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı
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        Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kamuoyunda "Bulutlar" olarak bilinen, elebaşılığını Ö.B'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Tekirdağ Adliyesine getirilen şüphelilerden 8'i savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

        Zanlılardan 16'sı adli kontrol şartıyla, 3'ü ise savcılıktaki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

        Tekirdağ merkezli 8 ilde 13 Ekim'de organize suç örgütü üyelerine yönelik "Kafes" operasyonu kapsamında 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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