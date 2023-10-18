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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aras, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:51
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve Trakya Üniversiteler Birliği Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aras, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Makamda gerçekleşen ziyarette yürütülen çalışmalarla ilgili görüşüldü.

        Şahin ve Aras, hizmetlerinden dolayı Uzunlar ve ekibine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

        Uzunlar da ilçede yürütülen çalışmaları anlattı.

        - Malkara ilçesinde tarım üreticilerine drone eğitimi verildi

        Malkara Ziraat Odası tarafından çiftçilere İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası kursu düzenlendi.

        Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, teknolojinin tarım üretiminde kullanılması konuları anlatıldı.

        3 gün sürecek kursun sonunda başarılı olan kursiyerler, drone kullanım sertifikası alacak.

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