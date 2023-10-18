Tekirdağ'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 59 M 2129 plakalı minibüs, Sağlamtaş Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.K ve minibüste bulunan 13 kişi ambulanslarla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.