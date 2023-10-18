Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 59 M 2129 plakalı minibüs, Sağlamtaş Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Y.K ve minibüste bulunan 13 kişi ambulanslarla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler

        Benzer Haberler

        Karacakılavuz dokumasını 20 yıldır kadınlara öğretiyor
        Karacakılavuz dokumasını 20 yıldır kadınlara öğretiyor
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda 8 tutuklama
        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda 8 tutuklama
        Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuk...
        Tekirdağ'da "Kafes" operasyonu kapsamında yakalanan 27 şüpheliden 8'i tutuk...
        TEKİRDAĞ'DA VATANDAŞLAR FİLİSTİN´E DESTEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTI  
        TEKİRDAĞ'DA VATANDAŞLAR FİLİSTİN´E DESTEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTI  
        Tekirdağ'da vatandaşlar Filistin´e destek için sokaklara çıktı
        Tekirdağ'da vatandaşlar Filistin´e destek için sokaklara çıktı