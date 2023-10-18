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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Ergene Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 13:52 Güncelleme: 18.10.2023 - 13:53
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Ergene Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlığında Ulaş Hizmet Binası salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda, Ergene Belediyesi 2024 yılı maktu harç ve ücret tarifesinin belirlenmesi hususu, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Ergene Belediyesi 2024 yılı performans programı ve Zabıta Müdürlüğü'nün Sağlık Mahallesi Hoca Ahmet Yasevi Caddesi'nde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine dahil edilme talebi görüşülerek karara bağlandı.

        Başkan Yüksel toplantı sonunda bir süre daha meclis üyeleriyle sohbet etti.

        - Ergene Atatürk Evi'ne öğrencilerden ziyaret

        Ergene Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Evi'ni öğrenciler ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Atatürk Evi ve Müzesi'nin önceki gün Ergene Anadolu Lisesi ile Marmaracık İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından ziyaret ettiğini söyledi.

        Bölgedeki bütün okullar tarafından ziyaret edilen Atatürk Evi'nin, öğrenciler tarafından ilgi görmesinin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Yüksel, buranın aynı zamanda Türkiye'deki 12 silikon heykele sahip tek Atatürk Evi olma özelliğini de taşıdığını belirtti.

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