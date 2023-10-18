Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi

        Süleymanpaşa Belediyesince kadınlara yönelik Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:15 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Belediyesince kadınlara yönelik Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seminer Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

        Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi uzmanları ile Süleymanpaşa Belediyesi Uzman Klinik Psikoloğu Evrim Güloğlu kadınlara meme kanseriyle ilgili bilgi verdi.

        Seminerde erken tanının önemi, elle muayene, şüphe duyulması durumunda yapılması gerekenler, kanserle mücadelede psikolojik hazırlık, tıptaki son gelişmelerle ile ilgili sunum yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        Hastane saldırısından 20 saat önce...
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        İsrail SpaceX ile görüşüyor
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        2 kişi gözaltında! Ameliyat sonrası doktoru dövdüler!
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Borsada yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        Meteoroloji saat verdi! Yarına dikkat! AFAD'dan 13 kent için kritik uyarı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Kezzap atan eski kocaya 200 metrelik tedbir!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
        Tekirdağ'da yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
        Karacakılavuz dokumasını 20 yıldır kadınlara öğretiyor
        Karacakılavuz dokumasını 20 yıldır kadınlara öğretiyor
        Tekirdağ'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda 8 tutuklama
        Bulutlar Çetesi'ne operasyonda 8 tutuklama