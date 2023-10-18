Tekirdağ'da "Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri" düzenlendi

Süleymanpaşa Belediyesince kadınlara yönelik Meme Kanseri Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seminer Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Aydoğdu Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, Tekirdağ Halk Sağlığı Merkezi uzmanları ile Süleymanpaşa Belediyesi Uzman Klinik Psikoloğu Evrim Güloğlu kadınlara meme kanseriyle ilgili bilgi verdi.

Seminerde erken tanının önemi, elle muayene, şüphe duyulması durumunda yapılması gerekenler, kanserle mücadelede psikolojik hazırlık, tıptaki son gelişmelerle ile ilgili sunum yapıldı.